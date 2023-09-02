Глава МЧС России назвал подлостью украинские обстрелы пожарных в Донбассе

По словам Александра Куренкова, ВСУ специально стреляют по пожарным в Донбассе, которые приезжают ликвидировать огонь после обстрелов, а также закладывают фугасы под противопехотные мины в новых регионах, которые разминирует специальная техника ведомств

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская армия специально открывает огонь по пожарным в Донбассе, которые приезжают ликвидировать огонь после обстрелов, а также закладывают фугасы под противопехотные мины в новых регионах, которые разминирует специальная техника ведомства. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24".

"Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчетами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные. Это подло. Они прекрасно представляют, что у нас есть разминирующая техника. Специально для этого закладывают так называемые фугасы под противопехотные мины с большим запасом для уничтожения этой техники", - сказал он.

Куренков подчеркнул, что сотрудники МЧС совершают подвиг в новых регионах. "Наши сотрудники работают под обстрелами - это абсолютная правда, и они работают в 15-километровой зоне плечом к плечу с военнослужащими и с Росгвардией. Все эти люди совершают ежедневный тихий подвиг. Они выполняют свои обязанности так, как и положено", - подчеркнул глава ведомства.