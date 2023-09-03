Белорусская письменность: от языка Великого княжества до TikTok

День белорусской письменности отмечается в Республике каждый год в первое воскресенье сентября. Каждый раз праздничные мероприятия проводятся в разных городах страны. В этом году XXX — юбилейный — День белорусской письменности прошел в древнем Городке Витебской области, собрав на лекциях, конкурсах и концертах представителей науки, культуры и простых белорусов, неравнодушных к судьбе родного языка.

О том, как национальный язык продвигают с помощью современных технологий, кто и где в стране говорит на литературном белорусском, какие стимулы нужны для его развития и почему белорусские татары больше не пишут арабской вязью, ТАСС рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Белоруссии Игорь Копылов.

Аниме и TikTok на белорусском

Одной из главных задач Дня белорусской письменности является популяризация белорусского языка и национальной литературы, особенно среди молодежи. По словам Копылова, специальные социологические исследования для определения уровня распространения белорусского языка среди молодежи в республике не проводились, однако очевидно, что в этой среде белорусский не выдерживает конкуренции с русским.

"Но не все так пессимистично, — считает ученый. — Радует, что многие молодые люди с уважением относятся к национальному языку, интересуются художественной литературой, стремятся общаться по-белорусски, создают современные интересные проекты по популяризации и изучению языка.

Копылов рассказал, что на базе возглавляемого им Института языкознания проводились языковые курсы, на которых было очень много молодых людей, представляющих разные профессии: программисты, экономисты, врачи, экскурсоводы.

"Заинтересованные молодые люди помогают нам внедрять современные информационные технологии в исследование языка. Переводом и озвучиванием японской мультипликации аниме, а также видео других жанров на белорусский язык занимается команда молодых людей "Аннибел", белорусский язык используют создатели подкаста об интересных белорусских местах Natatnik.by. Немало молодых блогеров пользуются белорусским языком и популяризируют его в соцсети TikTok", — сообщил лингвист.

Интеллигенты и пожилые селяне

По словам директора Института языкознания, есть значительные различия в использовании белорусского языка в городах и сельской местности. "В городе в большей степени пользуются белорусским литературным языком представители творческой интеллигенции, молодежь. В деревне пользуются местным говором коренные жители. В таких типах поселений, как агрогородок, речь более социально неоднородная", — пояснил Копылов.

Он отметил, что однозначно ответить на вопрос о том, в каких регионах Белоруссии в быту больше говорят по-белорусски, нельзя. "Это зависит не только от территории, но и от других факторов: возраста, социального статуса, степени образования и так далее. Максимально близки к литературному языку говоры Минско-Молодечненского ареала. Соответственно, в деревнях этой территории в речи старшего поколения и есть шансы услышать говор, очень похожий на литературный. Однако реальная диалектная основа белорусского литературного языка шире", — пояснил ученый.

Вековые доказательства самостоятельности

В Интернете до сих пор можно обнаружить множество псевдонаучных окололингвистических гипотез, авторы которых утверждают, что белорусского языка не существует и что он якобы является лишь диалектом русского. Директор Института языкознания пояснил, почему подобные теории являются несостоятельными. "Белорусский язык является вполне самостоятельным литературным языком, и этот факт был признан авторитетными российскими учеными-лингвистами еще в начале ХХ века и отображен на карте 1914 года "Диалектологическая карта русского языка в Европе", — сказал Копылов.

Он указал на то, что самостоятельность белорусского языка подтверждает наличие основных диалектов (юго-западного, северо-восточного и среднебелорусских говоров), которые легли в основу современного литературного белорусского языка. При этом белорусский язык вобрал в себя основные черты этих диалектов, наиболее характерные для белорусского языка как одного из славянских. Кроме того, продолжил лингвист, современный белорусский язык имеет непрерывную в течение более века литературно-письменную традицию и прерванную, но не аннулированную полностью, литературно-письменную традицию, которая восходит к XII веку, периоду существования Полоцкого княжества. "В пользу этого свидетельствует завершенное в 2017 году многотомное издание — 37 выпусков — "Исторического словаря белорусского языка", — отметил ученый.

В числе других доказательств он привел наличие в белорусском языке аутентичных текстов во всех языковых стилях: официально-деловом, научном, публицистическом, литературном, разговорном — и большого количества произведений художественной литературы, написанной на белорусском литературном языке и переведенной на многие языки мира. Также в пользу самостоятельности белорусского языка говорят лексикографические издания, по которым можно проследить степень аутентичности белорусского литературного языка в сравнении с русским литературным языком.

Четыре десятка лингвонимов

По словам лингвиста, не выдерживают критики и "доказательства" несамостоятельности белорусского языка, основанные на том, что язык, на котором говорили и писали в Великом княжестве Литовском, называют "западнорусским языком", а в Польше — język ruski (язык русский).

"В период существования Великого княжества Литовского (ВКЛ) официальным языком был старобелорусский язык. Для наименования данного языкового субстрата на сегодняшний день существует около 40 лингвонимов, — рассказал Копылов. Среди них он перечислил польско-русский язык, письменный язык Литовской Руси, литературно-письменный язык ВКЛ, старинное западнорусское наречие, литературный южно-русский язык, староукраинский язык, старобелорусский язык и многие другие. "Дискуссия вокруг данного языкового субстрата (ранее использовавшегося на этой территории языка коренного населения — прим. ТАСС) длится уже не одно столетие, практически четыре государства сегодня претендуют на культурное и языковое наследие той далекой эпохи", — рассказал Копылов.

Он отметил, что во времена белорусских первопечатников Франциска Скорины, Симона Будного и других авторов той эпохи существовали лингвонимы: руска (руська) мова, рускій (руській) язык. Иногда к этим названиям присоединялось прилагательное "простой" ("простая"), обозначавший в то время "понятный". "Поэтому, как бы ни называли данный язык в различных научных и публицистических работах, в белорусской историографии в качестве лингвонима закрепился термин "старобелорусский язык", — подчеркнул ученый.

Кириллическая традиция

Гипотетическую идею возможного перевода белорусского языка с кириллицы на латиницу директор Института языкознания не поддерживает. Он напомнил, что на территории Белоруссии с давних времен использовались различные графические системы: кириллица, латиница и даже арабская вязь.

Латинская графика начала распространяться в сфере деловой письменности с XVII века, когда после заключения Люблинской унии между Великим княжеством Литовским и Польшей начались вытеснение старобелорусского письменного языка из официальной сферы и замена его польским. Собственный вариант белорусской латиницы выработался в XIX веке в период формирования современного белорусского литературного языка. В начале ХХ столетия на страницах издававшейся в Российской Империи первой легальной белорусской газеты использовались обе графические системы, а с 1912 года произошел переход на кириллицу.

"Кириллическая письменная традиция имеет тысячелетнюю историю, на кириллице были созданы уникальные белорусские письменные памятники, напечатаны тысячи книг. Поэтому переход на другую графическую систему на современном этапе не имеет смысла. Латинская графическая система используется только в специальной сфере: при передаче собственных имен в некоторых официальных документах и на картах", — отметил ученый.

Утраченная арабица

Говоря об использовании на территории Белоруссии арабского алфавита, Копылов напомнил, что еще в конце XIV века на землях Великого княжества Литовского стали жить тюркские переселенцы, потомками которых являются белорусские татары, также называемые липки. По крайней мере до начала XVII века в их среде сохранялось знание тюркских языков их предков. Но одновременно они усваивали язык и особенности социально-культурной жизни своих соседей-белорусов, став впоследствии полностью славяноязычными. Будучи мусульманами, липки учились арабскому письму и использовали его для записи текстов на белорусском и польском языках, на которых говорили в повседневной жизни. Рукописное наследие белорусских татар довольно богато: далавары (сборники молитв, от арабского слова دعاء, молитва), хамаилы (книги небольшого формата с религиозными текстами, от арабского слова حمائل, то, что носят, амулеты), тафсиры (толкование Корана и сунны, от арабского слова تفسير, объяснение), китабы (книги, написанные на белорусском языке арабским письмом, от арабского слова كتاب, книга) и др. Эти тексты позволяют изучать особенности традиционной культуры — религиозные представления, народная медицина, знахарство — белорусских татар.

"В настоящее время белорусские татары, как и любые верующие-мусульмане, могут пользоваться арабскографическими текстами на арабском языке — языке исламского богослужения. По сведениям специалистов Института языкознания имени Якуба Коласа, изучающих рукописное наследие белорусских татар, последние из тех людей, что записывали арабскографические тексты на белорусском и других языках — польском, арабском, тюркском — к сожалению, умерли. Вместе с тем, возможно, кто-то еще пишет. Но у нас такой информации нет. Таким образом, можно сказать, что традиция написания арабскографических текстов на белорусском языке длилась с XVII века до начала XXI века", — рассказал ученый.

Знать не по указу

Отвечая на вопрос о том, существует ли в Белоруссии в настоящее время необходимость принять активные меры по продвижению белорусского языка, директор Института языкознания отметил, что, по данным последней переписи населения Белоруссии, проводившейся в 2019 году, белорусский язык назвали родным почти 5,1 млн из 9,4 млн жителей страны. При этом в повседневной жизни на нем разговаривают чуть более 2,4 млн человек. В то же время русский язык считают родным более 3,9 млн жителей страны, в повседневной жизни на нем разговаривают 6,7 млн человек.

"Это совсем не плохие показатели, — считает Копылов. — Вместе с тем, необходимо расширять использование национального языка на всех уровнях, стремиться к достижению паритета обоих государственных языков во всех сферах общественной жизни. Нужно проводить большую разъяснительную работу по формированию культуры языкового поведения, что предусмотрено соответствующими статьями Конституции Республики Беларусь и законом "О языках в Республике Беларусь".

По словам ученого, в Белоруссии необходимо работать над формированием в обществе осознания престижа двуязычной личности и языковой среды. "Если нет среды, когда люди не слышат язык в семье, то, естественно, что он воспринимается как иностранный. В идеале уважение к национальному языку должно воспитываться в семье. Должна быть мотивация", — пояснил он.

При этом Копылов выразил уверенность, что "ни один указ, ни одно распоряжение не заставит использовать белорусский язык в семье". По его мнению, к гражданам "должно прийти ощущение того, что только знание государственных языков, в первую очередь национального, а также иностранных, прежде всего английского, поможет молодому человеку реализовать свои возможности и амбиции в современном многоязычном и многокультурном мире".

Копылов подчеркнул, что в рамках реализуемого в Белоруссии курса на укрепление суверенитета государственный национальный язык должен быть не только средством коммуникации, элементом культуры, механизмом сохранения и передачи социального опыта, символом национального сознания, но и неотъемлемым атрибутом независимости страны, фактором консолидации и единения белорусской нации, гарантом гуманитарной безопасности.

Наталья Таланова, Павел Стаханов