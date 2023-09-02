СМИ: посетители ярмарки на севере Франции выстроились в самую длинную в мире "змейку"

В акции приняли участие 4 623 человека

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Посетители "Лилльской барахолки" - крупнейшего европейского блошиного рынка в Лилле (департамент Нор на севере Франции) - выстроились в самую длинную в мире "змейку". Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, в акции приняли участие 4 623 человека. Они выстроились друг за другом, каждый из них положил руки на плечи впереди стоящего участника, после чего "змейка" начала движение.

Как сообщила радиостанция, достижение было официально зафиксировано властями города.

Предыдущий рекорд был также установлен во Франции в июне этого года в дни международного морского фестиваля "Руанская армада". Тогда в "змейку" выстроились 3 940 человек.

"Лилльская барахолка" ежегодно организуется в Лилле в первые выходные сентября. Она ведет свою историю с XII века. Прообразами для нее послужили традиционные фламандские ярмарки Средневековья.