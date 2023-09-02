В центре Парижа прошла панихида в память о жертвах теракта в Беслане

Основатель ассоциации "Солидарность - дети Беслана" Анри-Поль Фалавинья отметил, что нужно хранить правду об этом событии

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Панихида по погибшим в ходе теракта в бесланской школе №1 прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на территории Российского духовно-культурного православного центра в Париже.

Организатором акции выступила французская ассоциация "Солидарность - дети Беслана" (Solidarite - enfants de Beslan) и ее основатель Анри-Поль Фалавинья. Это объединение уже много лет работает над проектами по оказанию помощи детям Беслана.

На богослужении присутствовали представители французских общественных объединений, прихожане храма и журналисты.

Обязанность помнить

"Прошло уже 19 лет с момента трагедии, однако мы продолжаем помнить о жертвах этого чудовищного теракта, - отметил в беседе с ТАСС Фалавинья. - Мы должны хранить правду об этом событии".

По его словам, ассоциация считает честью выполнение этой важной миссии. "Мы обязаны помнить об этой трагедии, потому что дети, погибшие в Беслане - это такие же жертвы террора, как и те, кто был убит в Париже в 2015 году и в Ницце в 2016 году", - подчеркнул собеседник агентства.

"Мы выступаем за сохранение связей между Россией и Францией, - отметил французский писатель и общественный деятель Дмитрий де Кошко. - Террор является нашим общим врагом, с которым мы должны бороться".

Теракт в Беслане

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.