Белгородские власти организовали летний отдых для почти 8 тыс. детей

Организация масштабного летнего отдыха стала возможна благодаря оказанной помощи и поддержке от правительства РФ и всех регионов

ТАСС, 2 сентября. Власти Белгородской области в условиях обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины организовали летний отдых за пределами региона для почти 8 тыс. детей. В том числе во всероссийские детские центры направлены почти 2 тыс. детей, что в обычных условиях по квоте для региона можно было сделать только за 17 лет, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В это не самое простое для нас время мы смогли организовать летний отдых почти для 8 тысяч наших школьников в детских лагерях, находящихся за пределами региона. Только в федеральных центрах уже отдохнули свыше 1 100 наших детей. А до конца года выделено еще 800 путевок в Международный детский центр "Артек", где школьники, вынужденные обучаться в дистанционном формате, смогут получить очное образование. Учитывая ежегодную квоту мест для отдыха во Всероссийских детских центрах, в этом году мы отправили столько детей, сколько при обычных условиях направляли бы в течение 17 лет", - написал он.

Гладков отметил, что организация масштабного летнего отдыха стала возможна благодаря оказанной помощи и поддержке от правительства РФ и всех регионов, которые приняли белгородских детей.