В ЛНР на выборах в парламент проголосовали более 11% избирателей

Явка на голосование в совет городского округа Луганска составила 0,13%, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на экстерриториальных участках составила более 11% от общего числа избирателей, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

"Всего по состоянию на 20:00 проголосовали: <…> Народный совет ЛНР - 11,41%, совет городского округа Луганска - 0,13%", - сказано в сообщении.

В пятницу в Telegram-канале Центрального избиркома сообщалось, что явка на выборах депутатов парламента ЛНР на экстерриториальных участках составила 3,18% от общего числа избирателей.

Ранее зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что в 81 субъекте РФ образовано 329 избирательных участков. Голосование на них проходит с 1 по 4 сентября.

В парламент ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позже двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты Народного совета республики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.