В Казахстане сообщили о смерти последнего солдата Панфиловской дивизии

Речь идет о Кайырлы Жонкабаеве

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Кайырлы Жонкабаев, последний солдат Панфиловской дивизии, сформированной в годы Великой Отечественной войны из жителей Казахстана и Киргизии, умер на 102-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) представитель Национальной гвардии Казахстана Данара Баймаганбетова.

"Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев", - написала она. Представитель Нацгвардии выразила соболезнования родным и близким ветерана.

Как отметила Баймаганбетова, Жонкабаев родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной армии рядовым 23-го гвардейского полка Панфиловской дивизии. Он прошел всю войну, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома, затем занимал руководящие должности в Казахстане в системе районного потребительского союза. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

По данным Нацгвардии Казахстана, за мужество и героизм, проявленные в ходе войны, Жонкабаев награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы" и другими наградами.

316-я стрелковая дивизия комплектовалась в Алма-Ате - в основном из жителей Казахской и Киргизской ССР. В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 числа того месяца, в котором 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку немецких войск захватить столицу и перешла в контрнаступление.