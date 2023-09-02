В Луганске открыли памятник шахтерам - защитникам Донбасса

Его установили на территории Луганского государственного аграрного университета имени Климента Ворошилова

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника шахтерам - защитникам Донбасса, созданного Российским военно-историческим обществом (РВИО), прошла в Луганске ЛНР на территории Луганского государственного аграрного университета имени Климента Ворошилова, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия памятника приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"Место для памятника неслучайно - именно здесь находился полигон, на котором проходили в 41-м году 214-я, 395-я шахтерские бригады. Этот памятник создан по прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина и для его создания он даже специально выделил средства из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко.

Он отметил, что памятники героев сделаны с реальной шахтерской династии, принимавшей участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции. "Портреты героев, которые мы видим перед собой, имеют реальные прототипы. И прототипом героем Великой Отечественной войны является Иван Васильевич Щеглов, который когда-то в 40-е годы ушел добровольцем, дошел до Праги. Прошло ровно 80 лет - ровно через 80 лет его правнук Сергей Сиденко, которому было ровно так же, как его прадеду, был 21 год и ровно через 80 лет его правнук Сергей Сиденко пошел защищать свою Родину", - сказал он.

Присутствующие почтили минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны и боевых действиях в Донбассе, а также возложили цветы к памятнику.

О создании памятника

РВИО предложило установить в Луганске (ранее - Ворошиловград) и Донецке (ранее - Сталино), где в годы Великой Отечественной войны были сформированы шахтерские дивизии, монументы в едином стиле, связав города общей памятью о подвиге их земляков в борьбе с нацизмом. Монумент шахтерам - защитникам Донбасса в Луганске установили в сквере перед Луганским государственным аграрным университетом имени Климента Ворошилова, где формировалась 214-я Ворошиловская стрелковая дивизия. Памятник в Донецке откроют на площади имени Александра Захарченко перед зданием правительства ДНР.

Монумент представляет собой два стилизованных под глыбы антрацита постамента (снизу - грубая порода, вверху - обработанный шахтерами "угольный" обелиск) с установленными на них фигурами: на одном - солдат времен Великой Отечественной войны, на другом - участник специальной военной операции. Продолжая традицию барельефов Саур-могилы, где изображены не только погибшие, но и живые герои, в Луганске использованы образы реальных луганчан - шахтера Ивана Щеглова, освобождавшего Прагу в 1945-м, и его правнука - Сергея Сиденко, добровольцем вставшего на защиту Донбасса в первый день специальной военной операции.