Потасовка в московском ТЦ "Ривьера" была постановочной

Как сообщила управляющая компания "ТРАСТ Недвижимость", сотрудники полиции прибыли на место драки по вызову охраны и разобрались в ситуации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Конфликт между бойцами "поп-ММА" в столичном торговом центре "Ривьера" был постановочным ради повышения рейтинга турнира. Об этом заявила в письме управляющая компания "ТРАСТ Недвижимость".

"31 августа в ТРЦ "Ривьера" проходила медиаконференция бойцовской лиги "Наше дело", на которой были представлены участники турнира <…> на площадке "1930 Moscow". Одним из бойцов ММА был спровоцирован вопрос другому участнику ММА, в результате чего возник конфликт и произошла "небольшая потасовка", - говорится в информационном письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Там подчеркивается, что сотрудники полиции прибыли на место драки по вызову охраны и разобрались в ситуации. "[Сотрудники полиции] выяснили, что драка была постановочной и спровоцирована для данного мероприятия - для повышения рейтинга шоу, которое <…> [состоялось] 1 сентября, пострадавших в ходе постановочной драки нет", - добавили в компании.

В управляющей компании также заверили, что ТРЦ "Ривьера" не имеет отношения к режиссированию этого конфликта. "Мы сожалеем о том, что данным событием мы могли напугать наших посетителей. <…> Наш ТРЦ является семейным досуговым центром, и мы не строим маркетинг "Ривьера" на подобных провокационных событиях, и сделаем все возможное, чтобы не допускать повторения таких ситуаций", - отмечается в письме.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил в своем телеграм-канале, комментируя ситуацию в ТЦ, что "спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу". По его словам, "некоторые блогеры в погоне за лайками и хайпом иногда переходят черту, однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь чеченский народ".