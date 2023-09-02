В Тольятти введут запрет на использование электросамокатов на набережной

По словам главы города Николая Ренца, в ближайшее время будут установлены знаки, запрещающие передвижение на любых средствах электротранспорта

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Тольятти запретят пользоваться электросамокатами и другими электрическими средствами передвижения на городской набережной. Об этом мэр города Николай Ренц написал в своем Telegram - канале.

"Есть одно удручающее обстоятельство: очень много людей на электросамокатах и других электрических средствах передвижения [на набережной]. Это уже неоднократно приводило в городе к наезду на людей с нанесением травм и, что очень прискорбно, на детей. Поэтому в ближайшее время здесь будут установлены знаки, запрещающие передвижение на любых средствах электротранспорта", - сообщил Ренц.

Глава города добавил, что попытки нарушать эти правила будут "жестко" пресекаться.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что палата парламента будет прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Володин привел статистику, в соответствии с которой с 2019 года число ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз.

1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.