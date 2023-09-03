СМИ: Ахеджакова заявила, что украинский флаг оказался у нее из-за провокации

Человека, вручившего флаг вместе с букетом, отыскать не удалось, рассказала актриса изданию "Газета.ру"

ТАСС, 3 сентября. Народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг попал в ее руки с букетом цветов в результате провокации. Об этом она сообщила изданию "Газета.ру".

Об инциденте с флагом стало известно после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина с просьбой провести проверку в отношении артистки. Он отмечал, что в интернете появилось видео со спектакля "Мой внук Вениамин", который проходил в Бремене 27 июня с участием Ахеджаковой, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом.

"Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг Украины]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", - приводит издание слова актрисы. Она отметила, что человека, совершившего провокацию, отыскать не удалось.

2 сентября Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении артистки по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Лия Ахеджакова - актриса театра и кино, народная артистка РФ. Она родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). С 1977 года служила в "Современнике". Актриса широко известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Старые клячи", "Небеса обетованные", а также "Двадцать дней без войны" Алексея Германа и "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова.