В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов. "Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

Синоптики ожидают переменный ветер. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.