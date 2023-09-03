Папе Римскому рассказали о православии в Монголии

Настоятель единственного храма РПЦ в стране Антоний Гусев в обращении к понтифику отметил, что правнук Чингисхана и племянник хана Берке Петр Ордынский причислен к лику святых

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Папе Римскому Франциску, который находится в Монголии с апостольским визитом, рассказали о православии в этой стране. Настоятель Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе - единственного храма РПЦ в Монголии - Антоний Гусев, принявший участие в экуменической и межрелигиозной встрече с понтификом, напомнил, в частности, что правнук Чингисхана и племянник хана Берке Петр Ордынский причислен к лику святых.

"Слушая проповеди святителя Кирилла Ростовского, который в то время пребывал в Золотой Орде, он проникся Словом Божьим и уехал вместе со святителем Кириллом в Ростов Великий, где впоследствии построил храм в честь святых апостолов Петра и Павла, а затем основал монастырь, который действует по сей день", - сказал священник в обращении к Франциску, текст которого привела служба печати Святого престола. Он также отметил, что православие в Монголию начало проникать в XII-XIII веках.

Официально православная церковь появилась в Монголии с открытием российского консульства в Урге. 4 апреля 1864 года в храме Живоначальной Троицы совершили первую литургию. Настоятель также напомнил о мученических страницах истории церкви в Монголии и о том, что приход возобновил работу в 1996 году. Первый камень нынешнего Свято-Троицкого храма заложил в 2001 году тогда митрополит Калининградский и Смоленский, ныне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Началась современная история Русской православной церкви в буддистской стране", - подытожил отец Антоний.

Во встрече с понтификом приняли участие представители разных религий, включая буддизм, ислам, индуизм, монгольский шаманизм.

Со свой стороны Франциск заявил, что католическая церковь твердо верит "в экуменический, межрелигиозный и культурный диалог". "Ее вера основана на вечном диалоге между Богом и человечеством, воплощенном в личности Иисуса Христа. Со смирением и в духе служения <...> церковь предлагает доставшееся ей сокровище каждому человеку и каждой культуре, оставаясь открытой и прислушиваясь к тому, что могут предложить другие религиозные традиции", - сказал Папа Римский. Он добавил, что диалог "не сглаживает различия, но помогает их понять, сохраняет их оригинальность". "У нас общее происхождение, дающее нам всем одинаковое достоинство, и общий путь, который мы можем пройти только вместе", - отметил Франциск.

Это 43-я зарубежная поездка Франциска. Впервые в истории Папа Римский отправился в Монголию, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году. С 2003 года в Улан-Баторе действует апостольская префектура - административно-территориальная единица Римско-католической церкви.