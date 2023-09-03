СМИ: недалеко от Софии полиция обнаружила грузовик с 80 беженцами

Устанавливается личность беженцев и ведется розыск водителя грузовика, которому удалось сбежать, сообщило Болгарское национальное радио

СОФИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, в котором находились 80 нелегальных мигрантов, был остановлен на автомагистрали "Фракия" в 8 км от болгарской столицы. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские наряды, устанавливается личность беженцев и ведется розыск водителя грузовика, которому удалось сбежать. Других подробностей не приводится.

Ранее министр внутренних дел Калин Стоянов сообщил об увеличении миграционного потока через территорию Болгарии в летние месяцы на около 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что за сутки незаконно пересечь границу между Болгарией и Турцией пытается около тысячи человек.