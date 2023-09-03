На Сахалине прошло шествие подразделений ВВО в честь окончания Второй мировой войны

Для гостей и жителей региона также состоялся концерт и праздничный фейерверк

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Единственное на Дальнем Востоке торжественное шествие подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), посвященное 78-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Сахалина и Курильских островов от милитаристских захватчиков, состоялось на Сахалине. Об этом сообщается в пресс-службе ВВО.

"Торжественное мероприятие проходило под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО полковника Андрея Гречка. По площади Славы в городе Южно-Сахалинске прошли парадные расчеты офицеров управления армейского корпуса ВВО, военнослужащие, а также представители других силовых структур, подразделения МЧС Сахалинской области, юнармейцы и казаки. Всего в шествии войск ВВО на Сахалине участвовали более 400 человек", - говорится в сообщении. В памятных мероприятиях, проходивших у Вечного огня, принял участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

На площади Победы для гостей и жителей островного региона прошел концерт 26-го военного оркестра ВВО под руководством начальника военно-оркестровой службы полковника Вадима Пахомова. В 22 часа по местному времени в Южно-Сахалинске состоялся праздничный фейерверк.

О памятной дате

В июне этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября был объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год).