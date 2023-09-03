В Херсонской области заявили о готовности к сезону гриппа и ОРВИ

И.о. министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат рассказал, что в регион поставили 4,5 тыс. доз вакцин

ГЕНИЧЕСК, 3 сентября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Херсонской области готовы к сезону увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ, в регион поставлено 4,5 тыс. доз вакцин. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

"Медучреждения Херсонской области полностью подготовлены к сезону гриппа и ОРВИ. На днях мы получили 4 500 доз российской вакцины из средств федерального бюджета по нашим заявкам. Вакцины будут распределены по лечебно-профилактическим учреждениям нашего региона", - сказал он.

Сат подчеркнул, что при необходимости будут производиться новые поставки. По его словам, все лечебно-профилактические учреждения Херсонской области обеспечены необходимыми медикаментами.

"Лекарственные препараты мы получаем централизованно - за счет федерального бюджета, также Минздрав Херсонской области проводит закупки за счет регионального бюджета. Помимо этого, у нас есть и медикаменты, полученные в виде гуманитарной помощи", - уточнил он.

По его информации, на данный момент медучреждения Херсонской области укомплектованы кадрами почти на 50%. "На сегодняшний день лечебные учреждения Херсонской области укомплектованы кадрами почти на половину. Но, несмотря на это, врачи справляются с нагрузкой. Помощь им оказывают и коллеги из других регионов России", - отметил он.

Сат подчеркнул, что главная задача регионального Минздрава - привлекать к работе и молодых специалистов. "Для работы в медучреждениях Херсонщины будут привлекаться выпускники медколледжей региона и медицинских вузов других регионов России. Также кадровый вопрос будет решаться с помощью федеральных программ", - заявил он.

О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ

В опубликованном постановлении о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в эпидсезоне 2023-2024 годов говорится, что Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать от гриппа осенью до 60% жителей каждого субъекта РФ.

Ведомство также рекомендует региональным властям рассмотреть вопросы об обеспеченности медорганизаций ресурсами для работы в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, включая наличие тест-систем, запаса противовирусных препаратов, средств дезинфекции, СИЗ, специальной медаппаратуры. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует своевременно вводить ограничения с учетом эпидситуации, наблюдающейся в конкретном регионе.