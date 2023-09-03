В Москве День города отпразднуют на 26 фестивальных площадках

В пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" отметили, что флагманской площадкой празднования станет СК "Лужники"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы в рамках празднования Дня города смогут посетить мастер-классы, кулинарные шоу и другие мероприятия на 26 фестивальных площадках. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В Москве День города отметят на 26 фестивальных площадках, расположенных во всех районах столицы. С 8 по 10 сентября гостей ждут сотни мастер-классов, кулинарных шоу на офирах и традиционных печах. Для москвичей и гостей столицы проведут образовательные викторины и лекции о городе. Московские рестораторы специально для праздника подготовят особое меню", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что флагманской площадкой празднования станет СК "Лужники", где в рамках Московского урбанистического форума запланирована большая программа. С 1 августа в этом комплексе можно научиться кататься на сапборде и сноуборде, под руководством опытных инструкторов освоить основные маневры серфинга и вейкбординга. Можно посетить "Световой тоннель", заняться йогой в гамаках или сняться во фрагментах любимых фильмов в декорациях "Киногорода". Помимо этого, на площадках форума проходят соревнования по шахматам, шашкам, уличной рыбалке и многому другому. Финальные турниры состоятся в День города. Также с 8 по 10 сентября в "Лужниках" предусмотрена сценическая программа. Гостей ждет встреча с хедлайнерами, спектакли от московских театров, выступления кавер-групп, а также кулинарные шоу от бренд-шефов и танцевальный фестиваль.

В пресс-службе рассказали, что для участников праздничных мероприятий во всех районах Москвы пройдут образовательные модули и практикумы, творческие классы и кулинарные уроки, занятия по архитектуре и воркшопы по транспортной тематике. На некоторых площадках участникам предложат создать театральные и концертные афиши Москвы начала XX века или задекорировать балетные пачки стразами, перьями и кружевами. В других - украсить домашнюю утварь в техниках гжельской и федоскинской росписи.