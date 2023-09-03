В Запорожской области открыли первый центр уличного баскетбола

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что проект удалось реализовать благодаря совместной работе администрации области, банка ПСБ, Российской федерации баскетбола и администрации Мелитополя

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Первый центр уличного баскетбола начал работу в Запорожской области при поддержке Российской федерации баскетбола. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В Мелитополе <…> открыт первый в Запорожской области центр уличного баскетбола. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА) и стал одной из 16 площадок такого уровня в России", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что проект удалось реализовать благодаря совместной работе администрации Запорожской области, банка ПСБ, Российской федерации баскетбола и администрации города Мелитополя.