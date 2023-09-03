В Москве в галерее "Парк" откроется выставка о первом трамвайном маршруте

Посетители узнают об истории транспортной магистрали и о том, какое влияние ее появление оказало на жизнь горожан

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Выставка "Контекст моего места: первый трамвай", посвященная первому столичному трамвайному маршруту, откроется 7 сентября в галерее "Парк" в Москве. Посетить экспозицию можно до 12 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В галерее "Парк" 7 сентября открывается экспозиция "Контекст моего места: первый трамвай". Это третья выставка из цикла, посвященного социокультурной топографии, истории зданий, научных центров и памятников культуры Тимирязевского района. Она подготовлена совместно с Российским государственным художественно-промышленным университетом имени С. Г. Строганова", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на выставке гости смогут узнать о строительстве и работе трамвайного участка дороги, соединявшего Бутырскую заставу и Тимирязевскую академию. Этот маршрут был проложен в последней трети XIX века и являлся экспериментальным инженерным и логистическим проектом своего времени.

Поясняется, что экспозиция включает макеты, чертежи, фотографии и архивные материалы. Посетители узнают об истории транспортной магистрали и о том, какое влияние ее появление оказало на жизнь горожан.

Посетить выставку можно будет до 12 ноября.