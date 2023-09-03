Кириенко выдал 20 удостоверений ветерана боевых действий в фонде "Защитники Отечества" ЛНР

Как сообщили в фонде, социальные координаторы филиала сразу приступили к работе с ветеранами, рассказали о полагающихся мерах поддержки

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручили 20 удостоверений ветерана боевых действий в филиале "Защитников Отечества" в ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко и врио главы ЛНР Леонид Пасечник выдали 20 удостоверений ветерана боевых действий в луганском филиале фонда "Защитники Отечества" подопечным, принимавшим участие в боевых действиях в целях защиты Донбасса с 11 мая 2014 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после вручения удостоверений социальные координаторы филиала сразу приступили к работе с ветеранами, рассказали о полагающихся мерах поддержки и направлениях работы фонда. "Вручение удостоверений ветерана боевых действий защитникам Донбасса - очень важное решение президента России, восстанавливающее справедливость. Благодаря вашим действиям Луганская Народная Республика и Донбасс воссоединились с Россией. Если бы не ваши воля и мужество, этого бы не произошло. Поэтому главное слово сегодня - "спасибо", - приводятся в телеграм-канале фонда слова Кириенко.