В Приангарье Дни русской духовности и культуры открылись крестным ходом и литургией

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что соборную Божественную литургию впервые совершили в историческом месте, где располагался Казанский кафедральный собор до своего уничтожения в 1932 году

ТАСС, 3 сентября. Божественной литургией в историческом месте и крестным ходом, в котором приняли участие несколько тысяч человек, открылись Дни русской духовности и культуры "Сияние России", которые пройдут в Приангарье с 3 по 14 сентября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Божественную литургию и крестный ход совершили в рамках открытия Дней русской духовности и культуры "Сияние России". Это традиционный праздник, который проходит в Иркутске более 25 лет. Его задача - развивать русскую духовную культуру. Он напоминает нам о богатстве национальной культуры, силе русского слова", - рассказал Кобзев.

Он добавил, что соборную Божественную литургию впервые совершили в историческом месте, где располагался Казанский кафедральный собор до своего уничтожения в 1932 году. Литургию возглавили митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, епископ Северобайкальский и Сосновоозерский Николай и епископ Братский и Усть-Илимский Константин.

О программе фестиваля

В этом году фестиваль проходит с 3 по 14 сентября в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, а также в Братском, Усть-Удинском, Качугском и других районах области. Праздничные дни приурочены ко Дню памяти обретения мощей первого иркутского епископа Святого Иннокентия (Кульчицкого) и Дню рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова).

В рамках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Ранее министр культуры региона Олеся Полунина рассказала, что к в рамках фестиваля откроется выставка произведений искусств из музея им. Андрея Рублева, а также начнет работу после ремонта дача писателя Валентина Распутина, которая находится в порту "Байкал" и является частью экскурсионного маршрута.

Также в рамках "Сияния России" пройдут концерты, книжные праздники, литературные вечера, вручение премии литературного журнала "Сибирь", выставки, в числе которых - выставка подлинных архивных документов "Святитель Иннокентий. Путь служения". Также в иркутском театре юного зрителя покажут спектакль "Иннокентий" по пьесе Валерия Хайрюзова. Запланированы встречи с деятелями культуры и искусства, в том числе с писателями из новых регионов России.

Областной фестиваль проводится в регионе с 1994 года.