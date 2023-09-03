Путин заявил, что около 70% средств на ремонт школ идут на село

Это необходимо, чтобы дети из сельской местности получили больше возможностей для образования, рассказал президент

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Большая часть средств, выделяемых на ремонт школ, направляется в села для того, чтобы дети из сельской местности получили больше возможностей для образования. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал, посетив Тургиновскую среднюю образовательную школу в Тверской области. Соответствующие кадры поездки главы государства, состоявшейся 1 сентября, были показаны в эфире канала "Россия-24".

Директор школы Ольга Карасева, показав президенту помещения нового здания школы, отметила, что для сельских детей это очень важно, так как их возможности для образования меньше, чем у городских. Путин согласился с директором. "Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 [идут] на сельские школы", - сказал российский лидер.

Говоря об оснащении школы, Путин подчеркнул, что если, например, у детей есть склонность к творчеству, то при создании условий для развития их интерес будет возрастать. Это относится не только к художественным мастерским, но и к инженерному и медицинскому оборудованию, которое появилось в школе.

Он осмотрел учебные классы - изобразительного искусства, ОБЖ, технологии, иностранных языков, заглянул в физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн.

Сопровождавшие главу государства директор и учителя отметили слаженную работу строителей. По их словам, мало кто верил, что 1 сентября двери школы откроются. "Если по-честному, я тоже не верил", - рассмеялся Путин.

Путин поблагодарил коллектив школы и поздравил их с Днем знаний. "Спасибо за вашу работу, за ваш труд. Всему коллективу передайте наилучшие пожелания и поздравления с 1 сентября, с началом учебного года и с новосельем. И ребятишкам, конечно, всего самого доброго", - пожелал он.

О новой школе

К 1 сентября в Тургинове было возведено новое двухэтажное здание школы, рассчитанное на 300 ученических мест, которое включает в себя кабинеты начальной школы, кабинеты русского языка и литературы, математики, истории, географии, специализированные кабинеты (включая лаборатории), химии, физики, биологии, лингафонный кабинет, кабинет информатики, кабинет домоводства, столярную и слесарную мастерские, спортивный зал, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, столовую рассчитанную на 150 посадочных мест.

Президент также посетил в селе новый дом культуры. Он был построен в 2023 году силами Министерства обороны РФ. Здание одноэтажное, зал на 200 мест. В нем разместились вокальный и хореографический классы, зал проведения мероприятий с кинопоказом, библиотека с читальным залом и кафе. Путин поинтересовался, как пополняется библиотечный фонд. Оказалось, что в нем есть и старые книги, и новые, в том числе принесенные гражданами. Причем многие книги привозят в дар жители Москвы.

Путина в поездке сопровождал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Посещение села состоялось в пятницу вечером по завершении программы в мастерской управления "Сенеж" под Солнечногорском в Подмосковье, где президент провел открытый урок "Разговор о важном".