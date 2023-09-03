В Москве выпускникам вузов расскажут о карьере в сфере технологий на форуме "Мое будущее"

На мероприятии выступят представители крупных IT-компаний и образовательных организаций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Выпускники вузов и начинающие специалисты смогут узнать о старте карьеры в сфере технологий на форуме "Мое будущее", который пройдет 9 и 10 сентября на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Форум позволит участникам определиться, как развиваться в сфере высоких технологий, и понять, какие профессии будут востребованы в сфере инноваций. Спикеры расскажут о работе цифрового художника, робототехника, IT-генетика и инженера информационной безопасности", - привели в тексте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

Поясняется, что форум "Мое будущее" будет проходить 9 и 10 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанфорума. Программа мероприятия состоит из лекционной и навигационной частей. Эксперты помогут участникам оценить свои навыки и способности, а бизнесмены расскажут, как преодолеть неудачи и добиться успеха. На форуме выступят представители крупных IT-компаний и образовательных организаций. Они расскажут, как с помощью собственных интересов и ценностей можно построить карьеру в сфере инноваций и предпринимательства.

Отмечается, что также на форуме состоится выставка, на которой расскажут о стажировках, вакансиях и образовательных программах ведущих российских компаний.