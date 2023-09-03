Во Франции запретят одноразовые электронные сигареты

По словам премьер-министра Элизабет Борн, эти устройства "формируют плохие привычки у молодежи"

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты. Об этом она заявила в эфире телеканала RTL.

"Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые известны под названием puff", - сказала Борн. По ее словам, эти устройства "формируют плохие привычки у молодежи".

Такие электронные сигареты заправляются заводским способом жидкостью, содержащей от 0 до 20 мг/мл никотина. Этого хватает на несколько сотен затяжек, после чего устройство выбрасывают.

"Иногда говорится, что в таких электронных сигаретах нет никотина, однако они формируют привычку курения у молодых людей, после которой они переходят к потреблению табака. Это необходимо остановить", - отметила глава правительства.

Бывший министр здравоохранения Франции Франсуа Брон в мае этого года открыл дискуссию о запрете таких электронных сигарет. При этом Брон указывал, что одноразовые устройства также наносят вред окружающей среде, так как они сделаны из пластика, кроме того, литий, которые содержится в их батарейке, не подлежит переработке.

Акцизы на табак

Премьер-министр дополнительно отметила, что акцизы на табак в следующем году во Франции поднимать не планируется. По словам главы правительства, это связано с тем, что акцизы уже поднимались в этом году.

"Вместе с тем мы намерены продолжать борьбу с зависимостью от табака, которая во Франции приводит к гибели 75 тыс. человек каждый год", - подчеркнула Борн.