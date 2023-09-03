В Шэньяне возложили венки к памятнику советским воинам

В мероприятии приняли участие российские дипломаты

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам, приуроченная ко Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, состоялась на территории Мемориального комплекса в Шэньяне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. В мероприятии приняли участие российские дипломаты, представители Канцелярий иностранных дел провинции Ляонин и города Шэньяна, жители города и соотечественники.

Собравшиеся, сказал Черненко, почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, павших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. Прозвучали гимны Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

"Сегодня мы празднуем День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны. Именно такое название с 24 июня этого года стал носить этот день воинской славы в нашей стране", - отметил Сергей Черненко. Победа над Японией, напомнил он, далась дорогой ценой. Менее чем за один месяц боевых действий в боях за освобождение Северо-Востока Китая пали более 12 тысяч советских солдат и офицеров.

"Победа над милитаристской Японией - это яркий пример боевого братства народов наших стран", - подчеркнул генеральный консул в Шэньяне.