3 сентября, 08:35

В Финляндии хотят повысить плату за обучение для студентов из не входящих в ЕС стран

Планируется, что это изменение высвободит ресурсы для обучения других студентов

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии хочет повысить плату за обучение для студентов из стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По его информации, Министерство образования Финляндии создало рабочую группу, которая готовит проект полной оплаты своей учебы студентами из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ. Цель состоит в том, чтобы дипломы, полученные иностранными студентами, больше не финансировались государством.

Планируется, что это изменение высвободит ресурсы для обучения других студентов, сообщает Yle. 

Теги:
Финляндия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация