В Финляндии хотят повысить плату за обучение для студентов из не входящих в ЕС стран

Планируется, что это изменение высвободит ресурсы для обучения других студентов

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии хочет повысить плату за обучение для студентов из стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По его информации, Министерство образования Финляндии создало рабочую группу, которая готовит проект полной оплаты своей учебы студентами из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ. Цель состоит в том, чтобы дипломы, полученные иностранными студентами, больше не финансировались государством.

Планируется, что это изменение высвободит ресурсы для обучения других студентов, сообщает Yle.