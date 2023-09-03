Казахстан заблокировал сайт бюро Минторга США за фишинговую активность

Официальный представитель Министерства культуры и информации Нурбек Амиша не исключил, что после дополнительной проверки доступ к сайту могут восстановить

АСТАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана заблокировали с территории республики доступ к сайту Бюро промышленности и безопасности при Минторге США за фишинговую активность. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана.

"По 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним", - цитирует пресс-служба заявление официального представителя ведомства Нурбека Амиша.

Он подчеркнул, что "распространяющиеся в СМИ и социальных медиа утверждения о том, что причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций, не соответствуют действительности". Амиша не исключил, что после дополнительной проверки доступ к сайту может быть восстановлен.

Вместе с тем, как убедился корреспондент ТАСС в Казахстане, при попытке открыть сайт бюро появляется сообщение о блокировки с указанием, что доступ к ресурсу закрыт за "распространение заведомо ложной информации".

Ранее на сайте бюро появлялось сообщение, что в апреле в Казахстане работала американская делегация с участием представителя Минторга США. Ее участники обсуждали меры обеспечения санкций против России. Позже в распространенном отчете Министерства финансов США сообщалось, что члены делегации призывали Астану "проявлять бдительность" и обсудили "потоки товаров двойного назначения, вызывающие наибольшую озабоченность" Вашингтона.