Россияне в Харбине почтили память советских героев времен Второй мировой войны

Состоялась церемония возложения венков и живых цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении северо-восточного Китая в августе 1945 года

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Дипломаты РФ и российские соотечественники в воскресенье в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян) на северо-востоке Китая почтили память советских воинов, погибших во время Второй мировой войны в борьбе против японской агрессии.

Как уточняется в Telegram-канале российской дипломатической миссии, состоялась церемония возложения венков и живых цветов к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении северо-восточного Китая в августе 1945 года. Памятно-траурное мероприятие также состоялось на воинском мемориале, который находится на православном участке местного городского кладбища "Хуаншань".

Кроме того, Русский клуб в Харбине провел тематическую встречу, посвященную окончанию Второй мировой войны.

Ранее генеральное консульство РФ в городе Шэньян (китайская северо-восточная провинция Ляонин) сообщило, что по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны также состоялось возложение венков и цветов к памятнику советским воинам на территории шэньянского мемориального комплекса.