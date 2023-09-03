В Кременной на досрочном голосовании начали работать более 10 избирательных комиссий

Выборы организованы с использованием всех форм голосования, сообщили в избиркоме ЛНР

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) началось в Кременском районе ЛНР. Как сообщили журналистам в избиркоме ЛНР, к работе приступили 12 избирательных комиссий.

"В Кременском районе ЛНР началось досрочное голосование. <…> В Кременском районе сегодня приступили к работе 12 избирательных комиссий. Выборы организованы с использованием всех форм голосования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оборудование, необходимое для голосования, в подшефную Кременную доставила Астраханская область. Старт голосованию дал глава Кременского района Вячеслав Третьяков. "Нам помогли, поставили ноутбуки, ящики для голосования, переносные кабинки для голосования. Спасибо огромное, шефы никогда про нас не забывают, у нас с ними все слажено", - цитирует избирком республики Третьякова.

Отмечается, что кроме избирательных участков жители Кременского района голосуют вне помещения: на придомовых территориях, в скверах и парках. Также члены избирательной комиссии помещают маломобильных избирателей. За ходом досрочного голосования в районе наблюдает сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова - вместе с сотрудниками избирательной комиссии она посетила 91-летнего Николая Савченко. "Люди хотят голосовать, у многих вся жизнь связана с Россией, и для них выборы - это еще один шаг в сторону восстановления нормальной мирной жизни. Наша задача - обеспечить такую возможность при соблюдении максимальной безопасности. Выездные комиссии работают в прифронтовых районах, буквально в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Они приходят к людям, которым сложно добираться на избирательные участки, и чтобы не подвергать людей риску. Огромное уважение, огромная благодарность членам избирательной комиссии за то, что они выполняют свою работу под канонады", - сказала Лантратова.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование на выборах, назначенных на 10 сентября, на отдельных территориях ЛНР пройдет со 2 по 7 сентября.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее двое написали заявление об исключении их из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты Народного совета республики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.