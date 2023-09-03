В Москве чат-бот "Спаси сову" получил около 250 обращений с начала запуска

Спасенных животных передают для восстановления в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Чат-бот "Спаси сову", с помощью которого жители и гости Москвы могут сообщить о случаях незаконного использования диких животных, за время своей работы получил уже около 250 обращений. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"250 обращений принял чат-бот "Спаси сову" с момента запуска. Чат-бот "Спаси сову - Москва" в мессенджере Telegram работает уже больше трех месяцев. Благодаря сообщениям от неравнодушных горожан специалисты-экологи узнают о случаях незаконного использования диких животных и птиц и фактах жестокого обращения с ними", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что спасенных животных передают в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где им помогают восстановиться.

Как рассказали в комплексе, в теплое время года чаще всего пользователи сообщают об использовании редких и исчезающих видов животных для уличных фотосъемок. Обычно жертвами фотографов становятся совы.