В Скадовске открыли центр уличного баскетбола "ПСБ детям"

Площадка соответствует регламенту международной федерации баскетбола и позволяет проводить международные соревнования по баскетболу 3х3

ГЕНИЧЕСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новый центр уличного баскетбола открылся в Скадовске Херсонской области при поддержке Промсвязьбанка. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Скадовского муниципального округа.

"Новый спортивный объект международного класса построен по инициативе Промсвязьбанка и Российской федерации баскетбола при поддержке администрации Херсонской области и Министерства спорта Херсонской области, - сказано в сообщении. - Площадка соответствует регламенту международной федерации баскетбола и позволяет проводить международные соревнования по баскетболу 3х3. В ЦУБ предусмотрены отдельные пространства для занятий воркаутом и зоны с трибунами для болельщиков".

В торжественной церемонии приняли участие региональный директор дополнительного офиса "Херсонский" ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Гришин, первый зампред правительства по финансам и экономике Херсонской области Виталий Булюк, глава ВГА Скадовского муниципального округа Херсонской области Сергей Швайко, и.о. министра спорта региона Эльвира Витренко. "Центр даст возможность заниматься нашим ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что в Херсонской области появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта", - подчеркнули в администрации.

Отмечается, что в рамках торжественного открытия прошел турнир по баскетболу 3х3, в котором приняли участие семь команд муниципальных округов Херсонской области. В результате победу одержала команда Скадовского муниципального округа, второе место завоевала команда Новотроицкого муниципального округа, третьими стали спортсмены из Генического муниципального округа.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил об открытии центра уличного баскетбола в Мелитополе.