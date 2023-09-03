СМИ: в 19 провинциях Турции объявили предупреждения из-за ливней

Есть подтопления, сообщает телеканал TRT

АНКАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни идут в центральной части Турции и на севере в черноморском регионе. Власти предупреждают жителей 19 провинций об опасности подтоплений и схода селей. Как сообщает телеканал TRT, от обильных осадков больше всего пострадал город Самсун.

Там ливень начался ночью и продолжается до сих пор. Канализация переполнилась, потоки воды хлынули на улицы города. В результате оказалось подтоплено несколько площадей и улиц, уровень воды на некоторых из них достигает 50 см. Нанесен ущерб десяткам автомашин, также подтоплены первые этажи жилых зданий. В одном из районов произошел обвал дорожного покрытия.

Из-за затопления некоторых участков междугородных шоссе в Самсуне на них образовались пробки, поскольку машины не могут преодолеть водные преграды. Также на некоторых участках дорог в городе затоплены подземные пешеходные переходы и тоннели.

Локальные подтопления произошли и в других городах черноморского побережья Турции. В центральной части страны в Конье также идет сильный ливень, канализация в некоторых районах не справляется.

Интенсивные осадки обещают и в Стамбуле. В Анкаре с субботы действует предупреждение властей о ливнях и грозах. Дожди начались ночью и продолжаются в столичных районах. Сейчас серьезных инцидентов с затоплениями кварталов, которые обычно страдают из-за недостаточных возможностей системы водоотведения, нет.