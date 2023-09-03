Жители Кишинева почтили память жертв трагедии в Беслане

Они принесли цветы к зданию посольства России

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Жители столицы Молдавии и представители осетинской общины в республике принесли цветы к зданию посольства России, чтобы в годовщину трагедии почтить память жертв теракта в школе города Беслана. Возле диппредставительства организована экспозиция фотографий о событиях 2004 года, передает корреспондент ТАСС.

Глава осетинской общины республики Светлана Джиоева выразила благодарность пришедшим. "Спасибо, что вы с нами, разделяете нашу боль. Эта трагедия не имеет названия", - сказала она.

3 сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата учреждена в память о трагических событиях, которые произошли в школе №1 Беслана в 2004 году. Жертвами террористического акта тогда стали 334 человека - это дети, их родные, учителя школы, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС.