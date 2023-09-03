В Москве 1,5 тыс. пар поженились на открытых площадках выездной регистрации брака

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всего для молодоженов в городе доступно свыше 30 выездных площадок

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. пар заключили брак на открытых площадках выездной регистрации в Москве минувшим летом, об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В теплый сезон молодожены любят проводить регистрации брака на открытых выездных площадках на природе или смотровых с верандами. В таких местах этим летом поженились более 1,5 тыс. пар, это 25% от общего числа браков на выездных локациях. Мы даем москвичам возможность выбрать из самых разных площадок на свежем воздухе. Например, провести церемонию можно в парке-отеле "Даниловский", на речном трамвайчике на Москве-реке, московской канатной дороге, стадионе "Спартак" и других. Среди таких локаций и Северный речной вокзал, где в этом летнем сезоне уже поженились 85 пар. Мы видим, что парам полюбилась эта площадка, и поэтому каждый год увеличиваем ее доступность: в прошлом году открыли онлайн-подачу заявлений, а в этом году стали проводить регистрации не только по выходным, но и в будние дни", - сказала она.

Она рассказала, что для молодоженов в столице доступно свыше 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон ройал", колесо обозрения на ВДНХ и другое. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни.