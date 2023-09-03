На трассе М-12 нанесут специальную разметку для соблюдения дистанции

Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок или галочек

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 3 сентября. /ТАСС/ "Автодор" нанесет на трассе М-12 "Восток" специальную разметку, которая поможет водителям держать необходимую безопасную дистанцию при движении, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Будем делать, будем это развивать, тем более трасса скоростная. Проведем везде по всей трассе, опыт хороший получился", - сказал Петушенко.

Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок или галочек (шевронов). Водители, видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, будут уверены в том, что держат необходимую дистанцию.

Ранее сообщалось, что "Автодор" нанесет такую разметку на нескольких участках трасс с повышенным скоростным режимом, в том числе на участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева".

Автомагистраль М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Она объединит 17 крупнейших региональных центров. Трасса будет соединена с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").