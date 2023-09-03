3 сентября, 11:10

Роскомнадзор может получить возможность блокировать сайты с данными по обходу ограничений

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Минцифры подготовило соответствующий проект постановления правительства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Читайте также
Данные о способах обхода блокировок станут основанием для включения сайта в реестр РКНЧернышенко: число блокировок вредоносных сайтов в РФ в последнее время снижаетсяМВД утвердило критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков

"Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в документе.

В целях реализации предлагаемых изменений планируется внести изменения в критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия Роскомнадзором решений блокировке сайтов. Обсуждение проекта, как отмечается на портале, будет проходить до 15 сентября.

В конце декабря 2022 года правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. В число оснований для внесения сайтов или страниц сайтов в реестр вошли "ЛГБТ-пропаганда", а также "информация, пропагандирующая педофилию или смену пола".

За 2022 год Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации более 384 тыс. ссылок. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация