Роскомнадзор может получить возможность блокировать сайты с данными по обходу ограничений

Минцифры подготовило соответствующий проект постановления правительства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", - говорится в документе.

В целях реализации предлагаемых изменений планируется внести изменения в критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия Роскомнадзором решений блокировке сайтов. Обсуждение проекта, как отмечается на портале, будет проходить до 15 сентября.

В конце декабря 2022 года правительство РФ утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. В число оснований для внесения сайтов или страниц сайтов в реестр вошли "ЛГБТ-пропаганда", а также "информация, пропагандирующая педофилию или смену пола".

За 2022 год Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации более 384 тыс. ссылок.