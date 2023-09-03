В Петербурге почтили память жертв террористов выстрелом из пушки Петропавловской крепости

Государственный музей истории Санкт-Петербурга также подготовил к памятной дате выставку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Родные погибших при теракте в самолете над Синаем в октябре 2015 года произвели полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости в День солидарности в борьбе с терроризмом, передает коррепондент ТАСС.

Выстрел посвятили памяти всех безвинно погибших и пострадавших когда-либо от рук террористов. Ранее утром в Петропавловском соборе прошла панихида по жертвам терактов.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга подготовил к памятной дате выставку - она открылась в Инженерном доме крепости. Фотоэкспозиция рассказывает о теракте в Беслане в сентябре 2004 года, крушении поезда "Невский экспресс" 27 ноября 2009 года, катастрофе авиалайнера A-321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года и других терактах, случившихся в новейшей истории России. На выставке представлена скульптура "Журавли" - она была создана в 2016 году в 64 городах мира для семей жертв теракта над Синаем.

"Выставка-память представляет всем нам возможность открыть свои сердца состраданию, разделить боль утраты и почтить память. Лишь вспоминая такие события и впуская в душу скорбь, мы можем ощутить ценность жизни и объединиться в борьбе с терроризмом", - отметили в пресс-службе музея.

Как сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, акция памяти жертв теракта в Беслане состоялась в воскресенье в Малоохтинском парке. Цветы к мемориалу "Детям Беслана" возложили губернатор города Александр Беглов, председатель заксобрания Александр Бельский, представители Северной Осетии, детских и общественных объединений. Священник расположенного рядом храма Успения Пресвятой Богородицы отслужил литию о погибших.

День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами в 2004 году городской школы №1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.