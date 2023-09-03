В Луганске после реконструкции РВИО открыли мемориальный комплекс "Острая могила"

Реконструкция комплекса была выполнена по поручению президента Владимира Путина

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая могила" после реконструкции Российским военно-историческим обществом (РВИО), выполненной по поручению президента РФ Владимира Путина, прошла в Луганске, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель РВИО Владимир Мединский и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Этот мемориал особенный. На уроке "Разговор о важном" со школьниками наш президент Владимир Владимирович Путин говорил о том, почему нужно изучать историю, даже если ты хочешь быть физиком, математиком, химиком, инженером. История дает уникальные уроки, без которых невозможно быть патриотом своей земли. Такое место, которое этому учит, - это "Острая могила" в Луганской Народной Республике. Место, где собрались несколько эпох", - сказал Кириенко. Он отметил, что средства на реконструкцию мемориала были выделены из резервного фонда президента РФ. "Удивительное место исторической памяти, исторической гордости. Понятно, почему президент России Владимир Путин принял персональное решение о создании этого уникального мемориала. Это не просто восстановление - это создание заново уникального мемориала, который является предметом гордости не только для всех жителей республики и Донбасса, но и для всех жителей России", - рассказал Кириенко.

Пасечник в свою очередь отметил, что обновленный мемориальный комплекс "подчеркивает связь и преемственность поколений". "Открытие мемориального комплекса "Острая могила" очень символично связано с нынешним временем. И в 1919, и в 1942, и в 2014 годах враг не прошел, был остановлен, не смог нас покорить. И события 2022-2023 годов, СВО подтверждают теорию о том, что сломить народ Донбасса невозможно, потому что у нас настоящий крепкий донбасский шахтерский характер", - сообщил он. Пасечник выразил уверенность, что "Острая могила" после проведенной реконструкции будет пользоваться интересом у всех россиян.

"Эта серьезная и важная задача, поставленная президентом, была решена. Спасибо властям Луганской Народной Республики за круглосуточное взаимодействие. День и ночь мы работали вместе", - подчеркнул Мединский.

Министр культуры республики, председатель реготделения РВИО в ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что вход в мемориальный комплекс открыт для посетителей - он бесплатный. По словам Сидорова, реконструкция мемориала длилась с середины мая - за три месяца подрядчики, которые были привлечены РВИО, полностью выполнили все работы по обновлению Острой могилы. "Здесь полностью обновлены все бетонные конструкции - весь бетон старых конструкций был демонтирован и полностью заново отлит, чтобы сделать по всем требованиям строительных норм, по всем требованиям, которые предусмотрены для работы с объектами культурного наследия. <…> Весь гранит изготавливался, нарезался и доставлялся из Тамбова. Скульптурные композиции солдат четырех войн нашей земли и ряд конструктивных элементов были заново отлиты из бронзы в ростовских мастерских. Во многом помогал и "Автодор" города Москвы - выполнил работы по замене всего асфальта и восстановлению аллеи", - рассказал Сидоров.

На открытии мемориального комплекса выступили народные артисты России Лариса Долина и Владимир Стеклов, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, народная артистка Ингушетии Таисия Повалий, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, известный исполнитель ЛНР Сергей Нихаенко, а также артисты Луганской академической филармонии и театров республики.

О мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс "Острая могила" расположен на территории одноименного кургана, который является преобладающей над Луганском высотой, имеющей особое стратегическое значение в период вооруженных действий.

Во время Гражданской войны, в 1919 году, здесь происходило ожесточенное сражение красноармейцев с вооруженными формированиями под командованием Антона Деникина. Тогда местные жители встали живой цепью и передавали боеприпасы от патронного завода до места боя. Позже здесь был создан парк. В годы Великой Отечественной войны эта земля вновь стала местом сражений.

Реконструкцию мемориала выполнило РВИО. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и теперь связывает сразу четыре поколения защитников - времен Гражданской, Великой Отечественной войн, бойцов народного ополчения 2014 года и участников СВО.

В рамках реконструкции мемориального комплекса установлен 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у его основания размещены четыре бронзовые фигуры воинов - защитников Луганска из разных исторических периодов - 1919, 1943, 2014, 2023 годов, также отреставрирован памятник на месте братской могилы. Это гранитный памятник в виде усеченной пирамиды, на вершине которой находится бронзовый орел, держащий знамя.

Кроме того, на противоположной стороне аллеи воссоздан ранее утраченный монумент "Знамя не умирает" - скульптура в виде двух советских воинов. Памятник увековечивает подвиг красноармейцев, погибших во время кровопролитных боев в 1943 году. Также заново изготовлены железобетонные элементы (фундаменты, подпорные стены, площадки, лестничные марши, парапеты), выполнены работы по укреплению холма, мощение гранитной плиткой ключевых зон мемориала, созданы километровая пешеходная аллея и автомобильная парковка.