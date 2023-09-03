В Саранске установили памятную доску участнику СВО на фасаде корпуса МГУ имени Огарева

Роман Тазин служил в морской пехоте Черноморского флота с 2013 года

ТАСС, 3 сентября. Мемориальную доску участнику специальной военной операции - выпускнику Мордовского госуниверситета Роману Тазину установили на фасаде учебного корпуса вуза в Саранске, сообщается в Telegram-канале правительства Мордовии.

"В Саранске открыли мемориальную доску герою СВО - выпускнику МГУ имени Н. П. Огарева Роману Тазину. Памятная табличка в его честь появилась на фасаде учебного корпуса №25 Мордовского госуниверситета. Память о Романе увековечили по инициативе студентов. Однокурсники вспоминают о нем, как о добром, отзывчивом и скромном человеке", - говорится в сообщении.

Роман служил в морской пехоте Черноморского флота с 2013 года. Погиб, исполняя воинский долг, в боях за освобождение Мариуполя. Посмертно награжден орденом Мужества.