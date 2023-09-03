Путин считает, что для районного архива в селе Тургиново нужно строить отдельное здание

Архив хотят разместить в библиотеке Тургиновской средней школы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Тургиновскую среднюю школу и сельский Дом культуры, осмотрев в том числе новое помещение библиотеки. На замечание библиотекаря, что теперь сюда будет переведен архив Калининского района области, глава государства заявил, что для этих целей нужно строить новое здание. Соответствующие кадры опубликованы в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

На видео губернатор Игорь Руденя похвастался тем, какое большое и просторное получилось помещение библиотеки. "Ух ты!" - восхитился Путин, подойдя к стойке библиотекаря. "И район сказал, что они здесь будут хранить свой районный архив", - сообщил глава региона. "Не пускайте", - полушутя посоветовал Путин библиотекарю. "Скажите, что я сказал: "Только для школы", - добавил он.

"Пускай построит вам губернатор архив отдельный", - добавил президент, кивнув на Руденю.