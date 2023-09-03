В Кисловодске более тысячи человек пришли почтить память погибших от рук террористов

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что собравшиеся почтили память жертв, погибших в Беслане, Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Память жертв погибших при терактах почтили более тысячи человек в Кисловодске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске 3 сентября прошли мероприятия в день памяти россиян, погибших от рук террористов. Их посетили свыше тысячи человек", - сказал Моисеев.

По его словам, собравшиеся почтили память жертв, погибших в Беслане, Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и других городах. В Кисловодске в электропоезде Кисловодск - Минеральные Воды в результате двух терактов 2003 года погибли 53 человека, более 200 получили ранения.

"Все мы помним о трагедиях, произошедших в 2003 году в нашем городе, и о тысячах соотечественников, чьи жизни были оборваны в других городах нашей Родины. Вместе мы являемся частью одной страны. <…> Противостоять проявлениям терроризма, предупреждать их появление и сделать все, чтобы такое больше никогда не повторилось, - наша общая задача", - сказал глава Кисловодска.