В "Артеке" открыли выставку "Юные защитники Родины" при поддержке Владимира Путина

Экспозиция представлена стендами, каждый из которых посвящен ребенку, внесшему свой вклад в победу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" открыл на своей территории выставку "Юные защитники Родины", которую создало Российское военно-историческое общество при поддержке президента РФ Владимира Путина. Выставка посвящена вкладу детей в победу в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В "Артеке" состоялось открытие выставки "Юные защитники Родины", посвященной вкладу детей и подростков в Великую Победу. Она создана Российским военно-историческим обществом совместно с музеем "Юные защитники Родины". Идея создания выставки поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Событие состоялось в день окончания Второй мировой войны", - рассказали в пресс-службе.

Выставка стала частью мемориального комплекса "Артека", куда дети из каждой смены приходят познакомиться с историями героев и почтить их память. Экспозиция представлена стендами, каждый из которых посвящен ребенку, внесшему свой вклад в победу.

С просьбой поддержать создание такой постоянно действующей в "Артеке" выставки к Владимиру Путину обратились в апреле. Сама инициатива принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Николаю Имчуку.