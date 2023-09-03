3 сентября, 11:44,
обновлено 3 сентября, 11:54

Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов

Виталий Белоусов/ ТАСС
© Виталий Белоусов/ ТАСС

В нем будут учитываться уровень трудоустройства и востребованности на рынке труда, а также уровень зарплаты

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минтруд при содействии Минобрнауки разработал основные подходы к формированию национального рейтинга российских вузов, в нем будут учитываться уровень трудоустройства и востребованности на рынке труда, а также уровень зарплаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

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Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов образовательных организаций, предусмотрев оценку эффективности их деятельности.

"Министерством труда и социальной защиты РФ при содействии Минобрнауки России разработаны основные подходы к формированию рейтинга вузов по такому показателю, как уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы", - сообщили в Минобрнауки.

В министерстве пояснили, что в рейтинге будет учитываться востребованность выпускников учебных заведений по основным показателям трудоустройства, таких как: средняя зарплата выпускников на конец первого года после выпуска, доля трудоустроившихся выпускников на конец первого года после выпуска, доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, на конец первого года после выпуска.

Также в рейтинге будет учитываться средний период поиска первой работы среди трудоустроившихся в течение двух лет после выпуска и темп роста заработной платы выпускников с первого по третий год после выпуска. При этом методика формирования рейтинга в настоящее время находится на согласовании в структурных подразделениях Минобрнауки России, добавили в пресс-службе. 

Теги:
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