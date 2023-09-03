3 сентября, 11:52

Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь с изданием стихов

Екатерина Чеснокова/ POOl/ ТАСС
Григорий Васильев и президент РФ Владимир Путин (на переднем плане)
© Екатерина Чеснокова/ POOl/ ТАСС

Президент познакомился с ним 1 сентября во время открытого урока "Разговор о важном"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь издать его стихи. С мальчиком глава государства познакомился 1 сентября во время открытого урока "Разговор о важном". Соответствующие кадры опубликованы в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

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На открытом уроке Путин попросил своего собеседника прочесть что-либо из его сочинений. Григорий продекламировал свое стихотворение о Родине, чем очень впечатлил главу государства. Уже после открытого урока Путин коротко пообщался с юношей.

"У тебя много стихов?" - спросил президент. "Стихов много", - ответил Григорий. "А как ты их издаешь?" - расспрашивал глава государства. "Нет, пока нет, только хочу договориться с какой-нибудь организацией, чтобы их издать", - ответил тот. "Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?" - пообещал свою помощь Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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