Премьер Баварии отказался увольнять своего зама после скандала с антисемитскими листовками

По сообщениям СМИ, Хуберт Айвангер якобы распространял их в школьные годы

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не стал увольнять своего заместителя Хуберта Айвангера, который, по сообщениям СМИ, якобы распространял антисемитские листовки в школьные годы.

"В целом, с моей точки зрения, увольнение с должности было бы несоразмерным", - сказал Зёдер на пресс-конференции в Мюнхене. Однако Айвангер, по его словам, должен проявить "раскаяние и смирение", а также вступить в диалог с еврейскими объединениями. В то же время баварский премьер подчеркнул, что Айвангер в молодости допустил серьезные ошибки и признал их. Кроме того, до сих пор нет никаких доказательств того, что Айвангер написал или печатал эти листовки.

"Все это было на самом деле 35 лет назад. Никто из нас не остается таким, каким был в 16 лет", - сказал Зёдер, добавив, что "важно не то, что вы говорите в 16, а то, как вы к этому относитесь в 53 [года]". Премьер Баварии признал, что его решение может не понравиться многим, однако для него "вопрос закрыт".

В свою очередь глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала данное решение "ущербом для репутации Германии".

Ранее ряд германских СМИ утверждал, что еще в 80-е годы 17-летний гимназист Хуберт Айвангер якобы распространял листовки с антисемитским и нацистским содержанием. Сам Айвангер отрицал свою причастность к составлению листовок, однако признал, что хранил в ранце несколько распечаток.