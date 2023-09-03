Украинский совет религиозных организаций возглавил лидер одной из протестантских церквей

Речь идет о главе Церкви адвентистов седьмого дня на Украине Станиславе Носове, сообщили в объединении

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Церкви адвентистов седьмого дня на Украине Станислав Носов возглавил на следующие полгода Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

"С 1 сентября 2023 года на следующий полугодовой срок председательство во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций перешло к Церкви адвентистов седьмого дня во главе со Станиславом Носовым", - говорится в сообщении. Предыдущие восемь месяцев, по данным пресс-службы, религиозный совет возглавлял епископ Украинской лютеранской церкви Вячеслав Горпичнук.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций - религиозно-общественное объединение, которое учреждено в 1996 году. Это независимый консультативно-совещательный орган, решения которого носят рекомендательный характер. В его состав входят представители христианских конфессий, в том числе канонической Украинской православной церкви и раскольнической Православной церкви Украины, а также Духовного управления мусульман Украины и Объединения иудейских религиозных организаций Украины.