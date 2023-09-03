В проекте реконструкции дамбы в Уссурийске учтут противостояние более высоким уровням воды

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о закупке, в частности, мощных насосов, которые установят на постоянной основе

ТАСС, 3 сентября. Коррективы внесут в проект реконструкции дамбы в микрорайоне Уссурийска Семь ветров, чтобы сооружение могло противостоять более высоким уровням воды. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"Побывали с полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым на дамбе в районе Семи ветров в Уссурийске. Сейчас идет внесение коррективов в проект реконструкции сооружения, чтобы оно могло противостоять более высоким уровням воды. В минувший паводок река поднялась на рекордные 11,5 м", - написал Кожемяко.

Глава региона уточнил, что проран в теле дамбы закрыт. "Закуплены мощные насосы, которые будут установлены на постоянной основе. Уже сейчас начинаем закупку тяжелой техники для прочистки русел рек", - отметил Кожемяко.

3 сентября с участием Трутнева прошло совещание о ликвидации последствий природных катаклизмов. По итогам совещания поставили задачу профильным ведомствам и министерствам провести анализ последних паводков в Приморском крае и предложить меры по предупреждению подобных ЧС и минимизации последствий.

В начале августа в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне Семь ветров были подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. Дамбу возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не ввели в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью.