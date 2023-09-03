Военно-историческую реконструкцию в ЕАО посмотрели более 1 тыс. человек

Ее посвятили памяти Героя СССР Николая Голубкова, который погиб в августе 1945 года

ТАСС, 3 сентября. Более 1 тыс. человек стали зрителями военно-исторической реконструкции "Подвиг в Фуюане" у подножия сопки Июнь-Корань в Еврейской автономной области в годовщину окончания Второй Мировой войны. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя поискового движения России в Хабаровском крае Татьяна Васильченко.

"3 сентября 2023 года в селе Волочаевка Еврейской автономной области у подножия сопки Июнь-Корань прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 78-й годовщине со дня окончания Второй Мировой войны. Для участия в реконструкции прибыли члены военно-исторических клубов из Приморья, Сахалинской области и Хабаровского край - 40 участников. Зрителей ожидала насыщенная программа: выставки, мастер-классы, исторические интерактивы. Реконструкцию посетили более 1 тыс. человек", - сообщила Васильченко.

Она добавила, что реконструкцию посвятили памяти Героя СССР Николая Голубкова, погибшего 9 августа 1945 года. При штурме Фуюаня старшина закидал амбразуру в доте гранатами, тем самым остановив японский пулемет. Это дало возможность советским десантникам продвинуться в район японских казарм, где держала оборону крупная группировка японцев.

Для военно-исторической реконструкции использовалось обмундирование и вооружение советской и японской императорской армий, предметы быта солдат. В бою задействовались охолощенные образцы вооружения Второй Мировой войны, которые способны стрелять свето-шумовыми патронами: винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева.