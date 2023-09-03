Викарий патриарха совершил в Москве панихиду в память о жертвах теракта в Беслане

В 2004 году в заложниках в бесланской школе оказались более 1,2 тыс. человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан совершил в храме Рождества Пресвятой Богородицы - Аланском подворье в Москве панихиду по погибшим в результате теракта в школе Беслана, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшний день для всего народа России - день скорбный, я помню этот день 19 лет назад. Сердца всех людей нашей страны с осетинским народом, и это для всех нас общая боль. Но в этой боли мы не становимся слабее, мы черпаем силы в вере и любви. И если сердца наши исполнены этой духовной силы, то ничто не сможет нас сокрушить", - сказал епископ Силуан, обращаясь к собравшимся на поминальную службу.

По его словам, сегодня многонациональный народ России вновь проходит через тяжелые испытания, и, может быть, те скорби, которые им предшествовали, готовили соотечественников к тому, чтобы "быть более мужественными и стойкими в этой общенародной брани с силами зла".

"Передаю всем вам благословение Святейшего Патриарха Кирилла. Его молитва, его любовь, конечно же, с осетинским народом в этот день и со всеми нами", - добавил иерарх.

После панихиды на площади перед храмом состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. Некоторые люди принесли к монументу мягкие детские игрушки и бутылки воды. Память детей, их родителей, учителей, защитников почтили минутой молчания. В небо возле храма традиционно выпустили 334 белых воздушных шара - за каждого погибшего.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети.