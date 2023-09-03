В Южной Осетии почтили память жертв теракта в Беслане

В результате террористического акта в 2004 году погибли 334 человека

ЦХИНВАЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Сотни жителей Южной Осетии приняли участие в траурной акции, посвященной памяти жертв террористического акта в бесланской школе № 1 в 2004 году, которая прошла на Соборной площади Цхинвала у монумента "Скорбящий ангел".

Как передает корреспондент ТАСС, сотни граждан Южной Осетии пришли на Соборную площадь к Храму Пресвятой Богородицы. Здесь установлены стенды с фотохроникой теракта. В память о жертвах трагедии люди несли цветы, воду и игрушки к монументу "Скорбящий ангел", а учащиеся школ выпустили в небо 334 белых шара - по числу жертв террористического акта.

"19 лет назад террористы захватили школу № 1 в Беслане, в которой в тот момент находилось больше 1 тыс. человек. В результате этого бесчеловечного террористического акта погибли 334 человека. Эта трагедия, которая навечно отпечаталась в национальной памяти осетин <...>. По своей сути это было преступление, которое по своей бесчеловечности не имеет аналогов в истории", - сообщил ТАСС министр юстиции Южной Осетии Олег Гаглоев в ходе траурной акции. Он подчеркнул, что задача нынешнего и следующих поколений - помнить о произошедшем и не допустить повторения подобного.

Министр культуры республики Рада Дзагоева со своей стороны отметила, что взросление нынешнего поколения осетинского народа пришлось на самые тяжелые годы его новейшей истории. "Мы - поколение, которое было живым свидетелем чудовищных преступлений против человечности. Но Беслан среди множества трагических в истории нашего народа страниц пропитан особой болью. Это навечно кровоточащая рана в сердце каждого из нас. И каждый год уже 19 лет в эти сентябрьские траурные дни каждый из нас задается вопросами, на которые нет ответа. Почему? За что? Мы научились жить с этим, в какой-то степени всем миром ощущая чувство вины за то, что не уберегли детей. Не смогли, не предотвратили, не спасли. И, кажется, все еще до конца не осмыслили, что с нами произошло в сентябре 2004 года", - сказала ТАСС Дзагоева.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, руководство Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым выехало в Северную Осетию, где принимает участие в траурных мероприятиях, посвященных 19-й годовщине теракта в Беслане, унесшей жизни 334 человек. Ранее Гаглоев дал поручение установить в республике памятник жертвам теракта в бесланской школе.

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. Ранее власти Южной Осетии из-за траура по жертвам Бесланской трагедии перенесли начало учебного года с 1 на 5 сентября.